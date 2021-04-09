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Пандемия COVID-19

В Москве 20 тыс. человек сдали плазму с антителами к коронавирусу

Трансфузии антиковидной плазмы получили более 11,5 тыс.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Плазму с антителами к коронавирусной инфекции сдали 20 тыс. человек в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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"В Москве уже год проходит масштабная кампания по заготовке плазмы от доноров-реконвалесцентов (перенесшие ковид доноры), всего в настоящий момент донорами стали 20 тыс. человек, а более 11,5 тыс. получили трансфузии антиковидной плазмы", - сказал собеседник агентства.

Плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции, которые находятся в больницах. Переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения является составляющей комплексной терапии. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус. Решение о переливании принимает консилиум, исходя из клинической картины, заключили в ведомстве.

Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 кг и уже переболели коронавирусной пневмонией. Сдать плазму можно спустя пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Чтобы стать донором, нужно позвонить на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Пункты сдачи находятся в медицинских стационарах столицы. Их список можно посмотреть на сайте департамента здравоохранения Москвы.

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