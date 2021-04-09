На Украине "красный" уровень эпидемиологической опасности ввели еще в двух областях

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Хмельницкая и Запорожская области Украины с пятницы перешли в "красную" зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавируса. Такое решение приняла накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины.

"Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила внести Запорожскую область в "красную" зону вместе с Хмельницкой с полуночи 9 апреля", - написал в своем Telegram-канале министр кабинета министров Олег Немчинов.

При этом в "красной" зоне остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

На территории, где действует "красная" зона карантина, запрещается работа ресторанов и кафе, развлекательных заведений, проведение культурно-массовых мероприятий, работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов. Прекращается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме супермаркетов и продовольственных магазинов, деятельность непродовольственных рынков. Запрещается посещение учебных заведений, независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Несмотря на то, что "красный" уровень эпидемической опасности введен уже в половине областей страны и украинской столице, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что необходимости в общенациональном локдауне на сегодня нет. При этом в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины сообщается, что ситуация по коронавирусу в стране стабилизируется. По мнению ученых, нынешняя волна эпидемии коронавируса на Украине выходит на плато и темпы распространения могут быть меньше, чем те, что показывает официальная статистика.

"В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. Вместе с тем темпы распространения уменьшаются уже на протяжении двух недель. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, что вытекают из официальной статистики", - говорится в прогнозе.

В ожидании вакцины

Вакцинацию от коронавируса страна начала одной из последних в Европе - 24 февраля. Она проходит очень медленно из-за нехватки вакцин. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что основной объем поставок вакцин на Украину ожидается текущей весной. При этом закупленные по контракту 10 млн доз американского препарата Pfizer Украина получит не позднее конца этого года.

"Все 10 млн доз будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки мы предварительно ожидаем с мая", - отметил министр на канале "Украина-24".

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украиной всего законтрактовано 24 млн доз вакцины от коронавируса, но из-за правительственных ограничений других стран поставки пока срываются, в том числе и поставка уже оплаченной вакцины CoviShield, которая разработана компанией AstraZeneca и производится в Индии.

По словам Степанова, согласно официальному уведомлению от международной платформы COVAX, Украина должна получить в рамках этой программы 117 000 доз препарата Pfizer к 14 апреля, до конца мая в страну должно прибыть 1,7 млн доз этой вакцины. Также в мае Украина должна получить 1,5 млн доз препарата CoviShield/AstraZeneca и 1,7 млн доз китайской вакцины Sinovac. Поставка американского препарата Novavax ожидается не позднее июля в количестве по 2 млн доз каждый месяц.

"Всего для вакцинации 70% взрослого населения Украины необходимо 48 млн доз, все они должны прибыть на Украину еще до конца текущего года", - сказал министр.

Новые случаи заражения

По данным Степанова, на утро пятницы количество заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 19 676, что на 257 человек больше, чем за предыдущие сутки.

"За вчера госпитализировали 4 936 человек, умерли 419 человек и 11 221 пациент выздоровел", - написал Степанов на своей странице в Facebook.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской (1 665), Харьковской (1 194), Киевской (1 265) и Львовской (1 639) областях. В Киеве выявлено 1 864 новых случая.

По данным министра, за минувшие сутки сделано 119 369 тестов на коронавирус (в частности, методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).

За все время пандемии на Украине обнаружили 1 823 674 случая заражения, выздоровели 1 395 104 человека, умер 36 381, сделано 8 568 004 ПЦР-тестов.