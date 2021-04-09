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Пандемия COVID-19

В Швеции 150 человек требуют компенсаций после осложнений в связи с прививкой от COVID-19

Требования компенсации касаются всех трех одобренных к использованию в стране вакцин Pfizer - BioNTech, Moderna и AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. Почти 150 шведов потребовали компенсации от страховой кассы по вопросам лекарственных препаратов из-за осложнений после вакцинации от COVID-19. В двух случаях речь идет о летальных исходах, сообщает в пятницу Шведское радио.

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"Мы пока не занимаемся предоставлением какой-либо компенсации. Это требует более длительного расследования. Мы приняли решение в некоторых случаях с незначительными осложнениями, когда мы отказали", - пояснил заместитель директора ведомства Андерс Хультман.

Требования компенсации касаются всех трех одобренных к использованию в стране вакцин Pfizer - BioNTech, Moderna и AstraZeneca. По словам Хультмана, ни один из препаратов не выделяется в этой статистике на фоне других.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести вакцинацию среди всего взрослого населения Швеции до 15 августа 2021 года. В настоящее время 16% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.

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ШвецияПандемия COVID-19
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