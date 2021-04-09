В Москве сделать прививку от коронавируса можно будет во всех центрах "Мои документы"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Еще в пяти центрах госуслуг Москвы заработают с 12 апреля выездные бригады по вакцинации от COVID-19.Об этом в пятницу журналистам сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Флагманские центры "Мои документы" являются ключевыми точками притяжения горожан. С середины января выездная бригада вакцинации от коронавируса работает во флагмане ЦАО в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити". Начиная со следующего понедельника, 12 апреля, сделать прививку от COVID-19 можно будет во всех шести флагманских центрах", - сказала Ракова.

Она добавила, что возобновит работу прививочная бригада в торговом центре Columbus в ЮАО.

"Принимать горожан начнут во флагманах ЮЗАО, ЮВАО, САО и ВАО в торговых центрах "Спектр", "Город", "Метрополис" и "Щелковский". Это позволит пройти вакцинацию комфортно и удобно еще большему количеству горожан, которые ежедневно приходят в центры госуслуг для решения своих вопросов. Во флагманских центрах выездные бригады вакцинации будут работать на постоянное основе", - отметила Ракова.

График работы выездных бригад опубликован на сайте mos.ru. В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

На процесс вакцинации уходит около 40 минут, в которые входят предварительный врачебный осмотр, заполнение анкеты и последующий медконтроль. В день первой прививки врач по согласованию назначает дату для второго этапа через 21 день.