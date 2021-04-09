Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний вакцины против коронавируса "Эпиваккорона-Н" разработки центра "Вектор", следует из государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства.

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В испытаниях примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в публикации.

"Начало [исследований] - 8 апреля 2021 года, окончание - 30 сентября 2021 года", - уточняется в сообщении.

В исследованиях примут участие 300 добровольцев, мероприятия будут проходить в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.