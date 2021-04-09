Специалисты устранили последствия обвала грунта на въезде в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Последствия обвала грунта на участке трассы "Таврида" и Президентской трассе на въезде в Севастополь устранены. Движение автомобилей по обеим дорогам возобновлено, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского правительства.

В четверг утром участок "Тавриды" на подъезде к Севастополю и Президентская дорога в пригороде были перекрыты из-за обвала грунта около полигона ТБО. Въезд в Севастополь был возможен по старой дороге, куда можно попасть через развязку в начале седьмого участка "Тавриды".

"На участке строительства восьмого этапа трассы "Таврида" подрядная организация АО "ВАД" устранила последствия обвала грунта. Движение машин на Президентской дороге и части седьмого этапа трассы "Таврида" возобновлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что над устранением последствий обвала работали 15 единиц техники и 20 человек. Велась очистка дороги, ее укрепление и выемка грунта с откоса.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя.