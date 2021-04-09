Более 200 водителей задержаны на дорогах Москвы с 2020 года при помощи системы "Пит-стоп"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления ГИББД задержали 208 водителей за превышение скорости на 60 км/ч и выше с использованием системы "Пит-стоп" с 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"В 2020 и 2021 годах с помощью системы "Пит-стоп" за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч задержаны 208 водителей. В 2020 году в период с 20 февраля по 31 октября сотрудниками дорожно-патрульной службы с использованием системы "Пит-стоп" было составлено 204 административных материала", - рассказали в ведомстве.

В этом году система используется с начала апреля, пока задержаны четыре человека.

Система "Пит-стоп" работает по следующему алгоритму: инспектор ДПС со специально установленной программой на ноутбуке может подключаться к камерам, фиксирующим превышение скорости. При этом сам инспектор стоит позади камер в нескольких сотнях метров, чтобы успеть остановить лихача, замеченного камерой. Программа на компьютере выводит ему на экран фото и номер машины, проехавшей под камерами с нарушением скоростного режима.