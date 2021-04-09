Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что люди младше 55 лет, сделавшие первую прививку препаратом AstraZeneca, смогут получить вторую прививку другой вакциной.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Логично сказать, что в качестве меры предосторожности вакцина AstraZeneca не рекомендуется для лиц моложе 55 лет, - отметил он в пятницу в эфире радиостанции RTL. - Если вы сделали первую прививку этой вакциной, вам предложат другую вакцину 12 недель спустя".

Министр подчеркнул, что окончательные рекомендации по этому поводу предоставит Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) до конца пятницы. Эта мера, по словам Верана, может затронуть около 600 тыс. французов, в том числе самого министра, который сделал первую прививку 8 февраля. Он обещал, что все получат вторую дозу "в установленный срок".

19 марта французские медицинские власти приостановили применения AstraZeneca для людей младше 55 лет в связи со случаями тромбозов в Европе.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. В настоящее время прививки делаются пациентам старше 70 лет, медикам, работникам системы образования и больным с хроническими недугами. Власти страны одобрили использование на территории республики четырех вакцин от коронавируса - американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также препарат британско-шведской компании AstraZeneca и вакцину компании Janssen.

Согласно расчетам властей, до конца лета 2021 года вакцинацию от коронавируса во Франции смогут пройти все желающие старше 18 лет. С начала эпидемии во Франции выявлено почти 5 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 98 тыс. человек.