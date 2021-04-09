Скотленд-Ярд призвал население помочь с расследованием убийства Николая Глушкова

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Британская полиция, расследующая дело о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова, призывает обратиться к правоохранителям всех, у кого может быть хоть какая-то информация о произошедшем три года назад убийстве. Соответствующее обращение распространило в пятницу контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое ведет расследование.

"С самого начала это было чрезвычайно сложное, проблемное расследование. Полицейские записали сотни свидетельских показаний и собрали большой объем материалов дела, но пока не было произведено никаких арестов", - заявил капитан Ричард Смит, глава контртеррористического подразделения полиции Лондона.

Глушков был обнаружен мертвым 12 марта 2018 года в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден на улице Кларенс-авеню. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую.

"Прошло три года, и мы вновь просим население, особенно тех, кто живет в районе Нью-Малдена или посещал его, вернуться в своих воспоминаниях в 12 марта 2018 года. Видели ли вы черный микроавтобус Volkswagen в районе Кларенс-авеню? Видели ли вы что-то, что потом показалось вам странным или подозрительным? Все, что вы вспомните, может оказаться чрезвычайно важным для следствия", - заявил Смит.

По информации Скотленд-Ярда, всего следователи, ведущие это дело, опросили более 1,8 тыс. человек, взяли 420 свидетельских показаний и отсмотрели 2,2 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, собрали 1,2 тыс. вещественных доказательств и судебно-медицинских образцов.

Дипломатические ноты без ответа

16 марта 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не идет на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.

Посольство России в Лондоне неоднократно направляло властям Великобритании ноты и обращения по поводу расследования убийства Глушкова, однако все они остались без ответа, а доступ к расследованию смерти российского гражданина предоставлен не был. Такую позицию диппредставительство назвало не поддающейся логике и нарушающей Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы жизни он провел в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.