В Индии число смертных случаев после вакцинаций от коронавируса достигло 180

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апреля. /ТАСС/. Индия по состоянию на конец марта зарегистрировала 180 случаев смерти людей после вакцинации от COVID-19, сообщает в пятницу газета The Hindu со ссылкой Национальный комитет по побочным эффектам после иммунизации (AEFI).

"В Индии к концу прошлого месяца после иммунизации от COVID-19 скончались 180 человек. Мы приступили к изучению побочных реакций после получения вакцин Сovishield и Covaxin для выявления причин таких летальных исходов, в том числе из-за образования редких тромбозов", - цитирует издание слова представителей AEFI.

Изучение побочных реакций после вакцинации проводится по рекомендации Европейского управления лекарственных средств в связи со смертельными случаями в Великобритании после инъекций вакцины AstraZeneca, которую под торговым брендом Сovishield выпускает Индийский институт сыворотки. Ему уже дано указание пересмотреть рекомендации по применению этого препарата, отметили представители AEFI.

"Индийские регулирующие органы теперь должны предоставлять данные о любых, как в Великобритании, аналогичных побочных эффектах, зарегистрированных в Индии", - сказал президент Фонда общественного здравоохранения Индии Сринат Редди.

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают 10 млн медработников и 20 млн сотрудников зоны риска (полицейские, военные, служащие ведомств гражданской обороны). С 1 марта начался второй этап вакцинации, право на вакцину получили лица старше 60 лет, а также граждане старше 45 лет, но имеющие сопутствующие заболевания. В настоящее время в Индии третий этап вакцинации, начавшийся 1 апреля, прививаться могут все в возрасте от 45 лет. По данным Минздрава, по состоянию на пятницу прививки получили 90 198 673 индийца.

Пока вакцинация в стране идет двумя препаратами, но около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".