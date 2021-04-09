Голикова заявила, что 60% нуждающихся будут охвачены долговременным уходом к 2024 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Порядка 60% нуждающихся россиян буду охвачены новой системой долговременного ухода (СДУ) к 2024 году, а к 2030 году его начнут получать все, кому он необходим. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Очень важно, и я это еще раз хочу подчеркнуть, развитие системы долговременного ухода на профессиональной долгосрочной основе с постоянным источником финансового обеспечения. Хочу сказать, что мы рассчитываем на то, что с 2022 году долговременный уход будет распространен не только в пилотных регионах, но и на всей территории РФ, а к 2024 году этой системой будут охвачены 60% нуждающихся граждан, в к 2030 году его будут получать все, кому он необходим", - сказала она на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года.

Голикова добавила, что также развитие СДУ поспособствует созданию новых рабочих мест и повышению поступлений доходов во всех уровни бюджетной системы. "Но главный результат - это повышение продолжительности жизни, и ее новое качество для пожилых и инвалидов", - подчеркнула Голикова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил до 24 число регионов, в которых оказание помощи людям пожилого возраста и инвалидам будет реализована в рамках новой СДУ. Согласно документу, в 2021 году помощь в рамках СДУ получат не менее 5,8% граждан пожилого возраста и инвалидов в 24 пилотных регионах.

Проект по введению СДУ реализуется с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты. Изначально в нем участвовали шесть регионов, в 2019 году - 12, в 2020 году - 18, планируется, что с 2024 года проект должен заработать на территории всей страны.