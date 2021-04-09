Задержанного в Москве администратора Telegram-бота "Глаз бога" отпустили

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Администратора Telegram-бота "Глаз бога" отпустили после следственных действий в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Его отпустили, больше пока ничего сказать не могу, поскольку не владею информацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и задержали его. В его отношении возбудили уголовное дело, но не уточняется, по какой статье. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие ведет ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ.

"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и "Глаз бога". После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к мессенджеру.