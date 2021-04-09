Жительница Петербурга обжаловала в ЕСПЧ принудительное обследование на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ее принудительное помещение в медучреждение и обследование на коронавирус после того, как она самовольно ушла из инфекционной больницы. Как сообщила ТАСС адвокат правозащитной организации "Агора" Ирина Хрунова, Ильина считает, что была незаконно лишена свободы.

"Заявительница утверждает, что лишение свободы не было произведено на основании и в соответствии с процедурой, предусмотренной законом. Во-первых, на момент лишения заявительницы свободы положения Кодекса административного судопроизводства РФ позволяли заключать в медицинские учреждения только лиц с психическими расстройствами и лиц, больных туберкулезом. Ни одно из этих условий, очевидно, не применимо к заявительнице", - пояснила собеседница агентства.

По словам адвоката, заявительница считает, что принудительным помещением в медучреждение власти нарушили ее право на свободу и личную неприкосновенность.

Ильина самовольно ушла из инфекционной больницы в Петербурге в феврале прошлого года, куда ее поместили под наблюдение. После чего к ней был подан иск с требованием принудительно вернуть ее назад. В объединенной пресс-службе судов города ТАСС сообщали, что это первый подобный иск о принудительном меднаблюдении, который был подан в России.

Петроградский районный суд 17 февраля 2020 года удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга и постановил принудительно поместить девушку в клиническую больницу имени Боткина до получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Ильина была отправлена в больницу, однако вскоре в управлении Роспотребнадзора по городу сообщили, что у нее отрицательный тест на коронавирус и отпустили ее домой.

Ильина после этого пыталась обжаловать решение о помещении в больницу в Городском суде Петербурга, однако в июне прошлого года суд отказал в жалобе, признав решение первой инстанции законным.