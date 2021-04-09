В Думу внесли законопроект о запрете дистанционного образования в государственных школах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Член комитета Совфеда по международным делам Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете применять дистанционные технологии в государственных и муниципальных образовательных организациях. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Поправки предлагается прописать в закон "Об образовании в РФ". В частности, сенатор предлагает в законе указать, что "при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается".

Как уточняет автор инициативы, согласно закону, под дистанционными образовательными технологиями понимаются технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей. Обучающиеся и педагогические работники при этом находятся на расстоянии. "Очевидно, что при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы уверен, что дистанционное обучение "перед экраном электронного устройства" не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации. Кроме того, как отмечает сенатор, обучающийся, выбравший очную форму обучения, "не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии".