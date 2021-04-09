Муфтий Татарстана заявил о желании уладить конфликт с главой ДУМ России до Рамадана

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин в пятницу заявил ТАСС, что хотел бы вступить в священный месяц Рамадан без споров с председателем ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтием Равилем Гайнутдином.

В четверг на сайте ДУМ РФ появилось обращение Гайнутдина к президенту Татарстана Рустаму Минниханову о сложившейся в духовной сфере республики ситуации. В обращении Гайнутдин обвинил Самигуллина в попытке распространения учения "маргинальной турецкой секты Исмаил-ага".

"Рамазан совсем близко, поэтому я бы хотел вступить в этот месяц с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере", - сказал Самигуллин, комментируя слова главы ДУМ РФ. Ранее пресс-служба ДУМ РТ сообщила ТАСС, что не собирается комментировать обвинения.