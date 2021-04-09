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Пандемия COVID-19

Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер

Эрна Сульберг выплатит штраф в размере 20 тыс. норвежских крон

ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг будет оштрафована по делу о нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия. Об этом сообщила в пятницу представитель полиции полицейского округа Сёр-Эст Уле Сэверуд.

"Сульберг получит штраф в размере 20 тыс. норвежских крон", - сказал он.

Данные о нарушении полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения, и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.

Теги
НорвегияСульберг, ЭрнаПандемия COVID-19
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