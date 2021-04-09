В Петербурге предложили дать льготникам право возвращать пакет соцуслуг в любое время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили на федеральном уровне предоставить льготникам право возвращать пакет социальных услуг в любое время года. Соответствующую инициативу поддержали в пятницу на заседании комитета по законодательству городского парламента, сообщили журналистам в его аппарате.

В настоящее время льготники, имеющие право на получение пакета социальных услуг, в который входят бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и льготный проезд на железнодорожном транспорте, имеют право отказаться от него и получать денежную компенсацию (1 211 рублей ежемесячно). Изменить свое решение и оформить возврат пакета можно только один раз в году - до 1 октября, при этом услуга возобновится только со следующего календарного года.

"Разработанным законопроектом предлагается предоставить льготникам возможность подавать заявление о возврате к социальному пакету в любой период календарного года, а возобновлять его предоставление - уже с первого числа следующего месяца", - рассказали в аппарате комитета.

Как пояснил один из авторов инициативы, председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, зачастую льготники выбирают ежемесячную денежную выплату для того, чтобы хоть немного улучшить свое материальное положение. Однако в случае внезапного ухудшения самочувствия или постановки нового диагноза, после чего может потребоваться длительное лечение и множество лекарств, выясняется, что покупка препаратов обходится дороже самой компенсации. "Ноша для семейного бюджета оказывается крайне тяжелой, и человек просит аннулировать свой отказ от социального пакета, но, по действующему федеральному закону, возобновить получение льгот можно только со следующего года", - привели комментарий Четырбока в аппарате.

Документ подготовили члены фракции "Единая Россия" по поручению спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова. После окончательного утверждения инициативы в петербургском парламенте документ направят на рассмотрение в Государственную Думу РФ.