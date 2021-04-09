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Почти 35 тыс. пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности в 2020 году

Министр труда Антон Котяков сообщил, что ежегодно в Союзе пенсионеров организуется всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью для пожилых граждан

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Почти 35 тыс. пенсионеров в России прошли обучение компьютерной грамотности в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Отдельный трек - это обучение компьютерной грамотности. В прошлом году такие курсы прошли почти 35 тыс. пенсионеров. Ежегодно в Союзе пенсионеров России организуется всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью для пожилых граждан, в июле 2020 года состоялся финал десятого юбилейного всероссийского чемпионата. В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ, а также еще 15 стран", - сказал он на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров - крупнейшие в России и мире компьютерные соревнования среди старшего поколения. Чемпионат проводится с 2011 года с целью популяризации компьютерного обучения и освоения IT-технологий среди людей старшей возраста.

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Россия
Пандемия COVID-19
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