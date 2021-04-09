Кадетский парад планируется провести в мае на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Парад кадетов "Не прервется связь поколений" планируют провести 6 мая на Поклонной горе в Москве с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Парад кадетов "Не прервется связь поколений" планируется в этом году провести на Поклонной горе 6 мая с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований к проведению мероприятий, включая строгое соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что также в этом году планируется сократить число зрителей, лично присутствующих на параде. В департаменте уточнили, что окончательное решение о формате мероприятия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации к моменту его проведения.