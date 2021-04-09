В Турции назвали хорошими промежуточные результаты испытаний "Спутника V"

АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Токсикологические испытания российской вакцины "Спутник V" в Турции показали хорошие промежуточные результаты. Об этом сообщил в пятницу в интервью газете Hurriyet министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Вчера я провел переговоры с министром здравоохранения России. На следующей неделе мы встретимся совместно с нашими командами. Мы начали токсикологические исследования, промежуточные результаты хорошие. Мы проведем переговоры снова на следующей неделе", - приводит издание слова главы Минздрава Турции.

В конце февраля Коджа заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет готова к широкому использованию после завершения токсикологических исследований. Он также сообщил о начале переговоров по поставкам российской вакцины. О начале токсикологических испытаний "Спутника V" Коджа сообщал 25 февраля.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутника V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии.