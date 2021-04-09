Amazon против профсоюзов. Чем недовольны работники компании

Amazon продолжает наращивать прибыль, но сталкивается со все большей критикой из-за тяжелых условий работы на своих предприятиях

Сотрудники компании Amazon впервые с 2014 года провели голосование по вопросу о вступлении в профсоюз. Рабочие из Алабамы недовольны условиями труда на складе компании в Бессемере и жалуются на постоянные переработки и физические перегрузки. Если по итогам подсчета голосов они выскажутся за вступление в профсоюз, то Amazon будет вынуждена признать первое профессиональное объединение своих работников на территории США. Компания открыто выступает против профсообществ и, согласно жалобам отдельных сотрудников, увольняет рабочих за попытки отстоять свои права. Рассказываем, что не так с условиями труда в Amazon и чем корпорации грозит появление первого профсоюза в США. Несмотря на кризисный 2020 год, далеко не весь бизнес понес убытки из-за карантина и санитарных ограничений. К примеру, компания Amazon, крупнейший в мире электронный ретейлер, почти вдвое увеличила чистую прибыль, заработав в прошлом году $21 млрд. "Прибыль за счет безопасности рабочих" Такие успехи можно объяснить не только постоянным расширением компании, но и популярностью онлайн-магазинов, которая только выросла после начала пандемии. Оказавшиеся на карантине покупатели стали чаще заказывать товары и услуги через интернет. К примеру, в минувшем году жители США побили рекорд по онлайн-покупкам в "черную пятницу", "киберпонедельник" и на рождественские праздники.

Однако вряд ли Amazon удалось бы справиться с возросшими объемами заказов без целой армии рабочих. Весной 2020 года компания объявила, что наняла 175 тыс. сотрудников из-за резкого увеличения спроса на свою продукцию. Грузчики, логисты, водители, курьеры и другие представители компании продолжали доставлять клиентам заказы, несмотря на пандемию и угрозы для жизни и здоровья. 30 марта 2020 года более 100 сотрудников сортировочного центра Amazon в Нью-Йорке устроили забастовку после того, как несколько человек на предприятии заразились коронавирусом. Рабочие вышли на протест и потребовали обеспечить их защитными средствами, а также провести дезинфекцию помещения, где находились зараженные. Похожие акции прошли и на других объектах компании, где также отмечались вспышки COVID-19, в том числе и за пределами США. После мартовской забастовки в Нью-Йорке в 2020 году руководство Amazon уволило организатора стачки Кристиана Смоллса, заявив, что он пришел на протест, несмотря на предписание оставаться на оплачиваемом карантине. Сам Смоллс утверждал, что его уволили только из-за участия в митинге. По данным NBC, с февраля 2020 года Национальное управление по трудовым отношениям США получило 37 жалоб от рабочих о том, что они были уволены за свои требования по улучшению трудовых условий. Год спустя генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала на Amazon в суд, обвинив компанию в недостаточной заботе о сотрудниках во время пандемии и в карательных действиях по отношению к недовольным. "Amazon добивалась беспрецедентной прибыли и экспоненциальных темпов роста за счет жизни, здоровья и безопасности тех, кто работал на передовой", — отмечается в документе. Как указывает Джеймс, руководство компании получило уведомление о том, что по крайней мере 250 работников одного из складов заразились коронавирусом, но не приняло должных мер по защите остальных сотрудников. "У тебя просто нет времени на туалет" Условия труда на предприятиях Amazon уже не первый год остаются объектом пристального внимания со стороны СМИ и правозащитников. Компанию не раз обвиняли в том, что она относится к своим сотрудникам как к роботам, заставляя их работать на пределе возможного.

Недавней громкой новостью стали сообщения о том, что из-за напряженного графика водители и курьеры Amazon вынуждены мочиться в пластиковые бутылки. Член Палаты представителей от Висконсина Марк Покан написал об этом в своем Twitter во время спора с исполнительным директором Amazon Дэйвом Кларком. Покану тут же ответили с официального Twitter-аккаунта Amazon News, где назвали его сообщение о бутылках неправдой. "Если бы это было правдой, никто бы на нас не работал", — говорилось в твите компании. После этого издание Business Insider выпустило материал, где сразу пять как бывших, так и действующих сотрудников Amazon подтвердили заявление политика. "На самом деле тебя не заставляют мочиться в бутылку, у тебя просто нет времени воспользоваться туалетом", — приводит издание слова женщины по имени Саванна, которая в феврале уволилась с должности водителя у одного из подрядчиков Amazon. По другим рассказам, особую неловкость вызывает и то, что во многих автомобилях доставки установлены камеры видеонаблюдения, следящие за водителем. При любой остановке или отклонении от маршрута ему сразу же звонит диспетчер, чтобы уточнить причину задержки. Согласно публикациям The Intercept, еще в январском отчете Amazon говорилось, что руководство в курсе того, что сотрудникам приходится заниматься "мочеиспусканием и дефекацией в общественных местах". На фоне публикации этих материалов компания подтвердила наличие проблемы с бутылками, извинившись перед Поканом, назвав твит Amazon News "голом в свои ворота". В официальном заявлении в Amazon ситуацию объяснили тем, что из-за пандемии коронавируса многие общественные туалеты остаются закрытыми, и именно поэтому водителям и курьерам иногда просто негде воспользоваться уборной. "Несмотря на то что это общеотраслевая проблема, мы хотим ее решить. Пока не знаем как, но мы будем искать выход", — отмечается в заявлении. "Они думают, вы — еще одна машина" На фоне сообщений о тяжелых условиях труда на предприятиях Amazon американская пресса с особым интересом следит за попытками сотрудников склада компании в Бессемере, штат Алабама, организовать профсоюз. Рабочих открыто поддерживают некоторые американские политики, в том числе сенатор от Вермонта Берни Сандерс.

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Предприятие в Бессемере, где трудится около 6 тыс. человек, открылось в марте 2020 года и изначально считалось комфортным местом работы. Однако, согласно публикациям в СМИ, уже к лету сотрудникам стало все тяжелее справляться с целевыми показателями. Тех, кто не выполнял план, увольняли или публично отчитывали. Сотрудники сталкивались с постоянными переработками и риском для здоровья. К тому же компания якобы начала отслеживать передвижения рабочих и подсчитывать время, проведенное ими в туалете. Многие сотрудники жаловались на 10-часовой рабочий день всего с двумя 30-минутными перерывами. "Работа на складе Amazon похожа на девятичасовую интенсивную тренировку каждый день", — рассказала во время выступления в Сенате Дженнифер Бейтс, работник склада в Бессемере. Бейтс — одна из тех, кто борется за создание первого профсоюза Amazon, чтобы сотрудники могли отдыхать от монотонной работы и длительных физических нагрузок. "Они думают, вы — еще одна машина", — рассказала женщина, которая вынуждена весь день подниматься на четвертый этаж и обратно, так как работникам разрешают пользоваться лифтами только для перевозки грузов. Если большинство проголосовавших в Бессемере все же выскажутся за профсоюз, то Amazon впервые придется признать профессиональное объединение своих работников на территории США. Профсоюз станет посредником для обсуждения условий труда между Amazon и рабочими и гарантирует право на забастовку и временное прекращение работы. Появление одного профсоюза вряд ли повлияет на работу компании, но активисты надеются, что это может запустить целую волну новых голосований за вступление в рабочие движения. Как сообщает Bloomberg, пример Алабамы уже вдохновил рабочих в Балтиморе, Новом Орлеане, Портленде, Денвере и Южной Калифорнии начать изучать способы создания профсоюзов на других предприятиях Amazon. Если это случится, то забастовки могут замедлить темпы доставки Amazon — главного преимущества компании перед конкурентами. Для того чтобы продолжить привозить клиентам товары максимум за два дня, руководству придется нанять больше сотрудников и построить больше складов, что означает увеличение расходов. "Наши сотрудники знают правду" В самой Amazon уверены, что ее сотрудникам не нужен никакой профсоюз, в том числе и рабочим из Бессемера. Компания утверждает, что заботится о безопасных и комфортных условиях труда и готова напрямую обсуждать их со своими рабочими.

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