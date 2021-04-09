Глава Минздрава ФРГ поддержал продление локдауна

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Германии требует последовательных и единообразных карантинных мер, возможно, и введения ночного комендантского часа. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Необходим локдаун, чтобы изменить нынешнюю ситуацию", - сказал он. "Чтобы снизить это число [новых заражений], нужны последовательные и, прежде всего, общефедеральные меры", - добавил Шпан. "Мы должны положить конец этой третьей волне. Только так мы защитим нашу систему здравоохранения от перегрузки", - считает он.

"Мы должны, насколько возможно, ограничить частные контакты - если нужно будет, как бы это ни было тяжело, посредством ограничения передвижений ночью", - подчеркнул Шпан.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.

Число новых случаев в Германии за сутки составило 25 464. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 2 956 316 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 296 пациента. Общее число летальных исходов за все время достигло 78 003.