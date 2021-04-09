На Ставрополье пункты вакцинации от коронавируса откроют в крупных торговых центрах

ПЯТИГОРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил открыть пункты вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Владимиров поручил краевому Министерству здравоохранения проработать вопрос открытия дополнительных пунктов вакцинации в крупных торговых центрах. Особое значение также должны иметь разъяснительная работа и информационное сопровождение прививочной кампании", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор отметил растущий интерес ставропольцев к вакцинации. За минувшие сутки в крае прививку сделали около 7,6 тыс. человек. Общее число тех, кто прошел первый этап вакцинации, превышает 118 тыс. человек, из них более 82,5 тыс. уже получили оба компонента вакцины. К 15 апреля краевая система здравоохранения должна обеспечить возможность проведения до 11 тыс. прививок в сутки, а к 1 мая этот показатель планируется удвоить.

"Для повышения доступности вакцинации к началу мая число прививочных пунктов в крае будет увеличено с 80 до 107, количество выездных медицинских бригад, занимающихся иммунизацией, вырастет с 76 до 114. Запасы вакцины в крае достаточны. Помимо имеющихся резервов, в ближайшие две недели на Ставрополье ожидается поступление еще 56 тыс. доз", - говорится в пресс-релизе.