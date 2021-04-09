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МИД России запускает видеотрансляции в Rutube

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сервис остается "свободным от цензуры IT-монополистов, подтасовок поисковых запросов и непрозрачных алгоритмов"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. МИД РФ с пятницы начинает видеотрансляции на базе российской платформы Rutube. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вышли в видеохостинг Rutube, - сказала она. - Буквально на днях Rutube полностью обновил свой интерфейс, добавил новые функциональные возможности, сделал огромный шаг вперед к тому, чтобы стать во всех смыслах альтернативной западным видеохостингам площадкой".

"В отличие от известных американских платформ, он остается свободным от цензуры IT-монополистов, подтасовок поисковых запросов и непрозрачных алгоритмов", - добавила Захарова.

В начале апреля видеоплатформа Rutube была запущена в новом формате. Пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Как сообщал глава холдинга Александр Жаров, "Газпром-медиа" работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента как платформа YouTube.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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