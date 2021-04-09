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Пандемия COVID-19

В посольстве РФ опровергли информацию о поставках российской вакцины в КНДР

Границы республики закрыты, отметили в диппредставительстве

ПХЕНЬЯН, 9 апреля. /ТАСС/. Лекарственные препараты из России, в том числе "Спутник V", не поставлялись в КНДР, поскольку границы народно-демократической республики закрыты. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

"Границы КНДР продолжают оставаться закрытыми. Никаких поставок лекарственных препаратов, в том числе вакцин, сюда не осуществлялось", - отметила пресс-атташе дипломатической миссии Анастасия Черницкая.

Ранее в российских СМИ появилась информация, будто в КНДР была доставлена небольшая партия вакцины "Спутник V", с тем чтобы специалисты народной республики могли самостоятельно изучить препарат.

В январе прошлого года народная республика ввела жесткие карантинные меры, полностью закрыв границы и изолировавшись от внешнего мира.

В феврале международный механизм COVAX сообщил, что в КНДР будет поставлено почти 2 млн доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, причем 1,7 млн доз планируется поставить уже к маю.

По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом с начала пандемии.

Теги
КНДРРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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