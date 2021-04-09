ВОЛОГДА, 9 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Вологодскую область в объеме 16,2 тыс. доз. Она будет распределена по районам области, сообщил в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня в область поступила первая партия вакцины "Эпиваккорона" от НИИ "Вектор" в объеме 16 200 доз. В первую очередь, эта вакцина поедет в районы области. Температурный режим ее хранения и транспортировки позволяет это сделать. Будем делать прививки в стационарных и мобильных ФАПах и амбулаториях. В ближайшее время ее распределят по всем центральным районным больницам", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

Для крупных городов региона тоже готова очередная партия вакцины "Спутник V". "Сокращаем очередь ожидания. Сейчас открыто 78 прививочных пунктов, при необходимости развернем до 100 пунктов", - добавил глава региона.

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области, сейчас в регионе привито первым компонентом вакцины "Спутник V" 48 650 человек, завершили вакцинацию 34 236 человек, план по иммунизации до 60% взрослого населения региона выполнен на 9%.

На 9 апреля в области подтверждено 43 389 заразившихся коронавирусом прирост за сутки - 81 случай. Выздоровели 40 436 человек, умерли 926 пациентов. Действующие в Вологде, Череповце и Великом Устюге три моногоспиталя загружены на 52%. Режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, был продлен до 26 апреля включительно. Сохранены ограничения - запрет массовых мероприятий, наполняемость залов и трибун не более 75%, масочный режим и социальное дистанцирование.