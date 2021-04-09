Глава СПЧ призвал правоохранительные органы пресечь продажу удостоверений журналиста

ЕКАТЕРИНБУР, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что свободная продажа удостоверений журналиста должна быть пресечена правоохранительными органами.

"На мой взгляд, это предмет для правоохранительных органов. Это же документы, которые предоставляют определенную льготу, потому что журналисты по закону о СМИ эти льготы имеют, не в смысле материальные, а дополнительные возможности", - сказал он на совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое проходит под председательством полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева.

Фадеев отметил, что его коллеги в виде эксперимента попытались купить в интернете удостоверение журналиста и смогли беспрепятственно это сделать.