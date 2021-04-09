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В СПЧ считают, что блогеров с большим числом подписчиков нужно вводить в правовое поле

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил привлечь блогеров к обсуждению этой темы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Блогеров, имеющих большое количество подписчиков, необходимо постепенно вводить в правовое поле, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количествам подписчиков статус СМИ. С другой стороны, и в журналистском сообществе есть голоса, что не нужно пока этого делать. Явление это [блогерство] новое совсем. Мое мнение - надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле", - сказал Фадеев журналистам в пятницу.

По его словам, он знает несколько блогеров, которые сами бы желали "двигаться в правовое поле". "Эту постепенность я бы продумал вместе с блогерами, чтобы и им было комфортно", - добавил глава СПЧ.

Полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев добавил, что работа блогеров с аудиторией на данный момент не сформулирована в правовом пространстве. "Это может привести к разным последствиям", - отметил полпред.

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