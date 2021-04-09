Глава СПЧ планирует в мае доложить президенту о мерах по соблюдению прав журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев планирует в мае доложить главе государства о мерах, которые необходимо принять для обеспечения соблюдения прав журналистов в регионах. Об этом он сообщил на совещании на эту тему под председательством полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

1 февраля президент Владимир Путин поручил своим полпредам в федеральных округах совместно с СПЧ принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания СПЧ, прошедшего в декабре 2020 года.

"Я думаю, что в течение мая, проведя серию серии таких совещаний, мы поймем, как решить вопрос. И нам будет что доложить президенту уже в мае", - сказал Фадеев.

Как пояснил глава СПЧ, есть несколько важных вопросов, которые сейчас обсуждаются в федеральных округах. В частности, необходимость регистрации блогеров для участия в массовых мероприятиях и меры по защите журналистов на массовых акциях. "Я считаю, что надо организовать аккредитацию на массовые мероприятия и раздавать QR-коды. Наша задача - выработать технологические решения, чтобы права журналистов не ущемлялись и чтобы представителям МВД, Росгвардии было легче работать", - уточнил он.

По словам Фадеева, нерешенной остается и проблема с продажей удостоверений журналистов в интернете. "Готовясь к этим совещаниям, я попросил коллег в интернете найти и купить удостоверения журналиста. Мы с коллегами купили, это карточка журналиста, где есть данные о регистрации СМИ, дата выдачи, печать. На мой взгляд, это предмет для правоохранительных органов, ведь это документы, которые предоставляют определенные льготы", - добавил он.