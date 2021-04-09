Кабмин Японии утвердил ужесточение мер против коронавируса в трех префектурах

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии с 12 апреля ужесточает меры против коронавируса в трех префектурах страны, включая Токио и Киото. Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося в пятницу заседания правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Сегодня мы решили ужесточить меры против коронавируса в трех префектурах с 12 апреля. В Токио они будут действовать до 11 мая, в Киото и Окинаве - до 5 мая. В этих регионах наметился рост числа новых заражений, также увеличилась нагрузка на медицинскую систему", - сказал на заседании премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Также он указал на необходимость усиления профилактики распространения новых штаммов коронавируса и повышение антивирусных мер в учреждениях для пожилых людей. Губернатор Токио Брико Коикэ днем ранее также обращалась к жителям столицы с просьбой по возможности не совершать поездки в другие регионы в особенности в период длинных праздников в конце апреля - начале мая.

В начале недели аналогичные меры были приняты в префектурах Осака, Мияги и Хёго. В рамках этих мер местные власти, в частности, могут ограничить время работы заведений общепита до 20:00 и требовать от рестораторов запрещать посещение заведений людьми с симптомами инфекции и без защитных масок. В случае отказа выполнить соответствующие требования власти префектур наделены полномочиями взимать с ресторанов штрафы в размере до 200 тыс. иен (до $1 818 по текущему курсу). Кроме того, были расширены масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовлено максимальное число карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся.

Префектура Осака 7 апреля также объявила, что вводит локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ухудшения ситуации. Уже три дня подряд суточный прирост заражений в Японии превышает 3 тыс. Всего с начала пандемии в Японии отмечено 498 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 9,3 тыс. летальных исходов.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заражений возобновилась.