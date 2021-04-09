Песков связал темпы вакцинации от коронавируса в России с национальной особенностью

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интерес к вакцинации от коронавируса в России растет, но это происходит постепенно, а не скачкообразно. Такая динамика является национальной особенностью, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Год с коронавирусом: от первых заболевших в России до массовой вакцинации

Отвечая на вопрос, почему по темпам вакцинации от коронавируса Россия отстает от некоторых других крупных стран, представитель Кремля заметил: "Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет".

"Просто у нас другая динамика", - добавил он. "Да, у нас не скачкообразно интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность", - считает Песков.

Он добавил, что сейчас в России нет ажиотажного спроса на вакцины. "В регионах фактически не зафиксирована нехватка вакцин, то есть [ситуация], чтобы спрос значительно опережал предложение", - указал пресс-секретарь главы государства. Он также отметил, что в стране "осуществляются ритмичные поставки" препарата.