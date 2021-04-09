Каждый второй живущий за рубежом россиянин к 2023 году получит паспорт с отпечатком пальца

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Около половины граждан РФ, проживающих за рубежом, к 2023 году могут получить паспорта нового поколения с отпечатком пальца. Это следует из ведомственной программы МИД РФ по цифровой трансформации, приказ об утверждении которой размещен на сайте Федеральной государственной информационной системы координации информатизации.

Общий объем финансирования программы составит 2,3 млрд рублей, говорится в документе. Главными ее целями к 2023 году являются развитие государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения, увеличение доли электронных документов в системе электронного документооборота до 50%, а также увеличение доли паспортов нового поколения с отпечатком пальца до 50% для граждан РФ, проживающих за рубежом.

МИД РФ планирует развивать интерактивные интернет-ресурсы, в частности приложение "Зарубежный помощник" и интерактивный интернет-портал для соотечественников, проживающих за рубежом. Планируется создание цифровой дипломатической библиотеки на базе электронного архива дипведомства, а также разработка информационно-аналитической системы с использованием искусственного интеллекта.