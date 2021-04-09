Грета Тунберг призвала перенести климатический форум из-за неравного доступа к вакцинам

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна состояться в Глазго в ноябре этого года, следует перенести на более поздний срок, когда в мире будет вакцинировано большее число людей. Поэтому она не намерена участвовать в мероприятии, сообщила она в пятницу в Twitter .

"Конечно же, мне бы очень хотелось посетить #COP26 в Глазго. Но не раньше, чем условия для участия будут равными для всех, - написала она. - Неравенство и климатическая несправедливость уже стали сердцем климатического кризиса. Если люди не вакцинированы и не могут путешествовать, с тем чтобы иметь равное представительство, это недемократично и только усугубит проблему".

"Вакцинный национализм не избавит от пандемии, - продолжила она. - Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Но если сегодняшние тенденции продолжатся и #COP26 придется отложить, это не означает, что надо откладывать неотложные насущные меры".

По ее словам, цифровое решение для проведения конференции также далеко не оптимальное, так как высокоскоростной интернет и компьютеры доступны далеко не всем. "В этом случае нам не хватит представительства тех, чьи голоса должны быть услышаны больше всего, когда речь идет о климатическом кризисе", - полагает активистка.

Тунберг известна как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, "это деньги и сказки про экономический рост". На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, бывший американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН экоактивистки Тунберг и осуждает использование детей и подростков в чьих-то интересах.