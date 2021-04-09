В Госсовете призвали дать регионам право влиять на распределение мест в вузах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти регионов России должны иметь возможность влиять на распределение количества мест в вузах, так как это позволит корректировать ситуацию с подготовкой кадров на территории субъектов. Об этом сообщил в пятницу на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" возглавляющий комиссию губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Мы неоднократно обсуждали, что субъекты должны иметь больше возможностей вместе с Министерством просвещения влиять на итоговое распределение контрольных цифр приема, тем самым обеспечивая подготовку только действительно необходимых специалистов", - сказал он.

Губернатор добавил, что в ближайшие пять-шесть лет потребность в педагогах в России составит около 30 тыс. человек в год. "Общая потребность с учетом дефицита может вырасти в разы к этой цифре. В этой связи, мне кажется, необходимо коснуться распределения контрольных цифр приема в вузы по педагогическим специальностям", - подчеркнул Васильев.