В Самарской области объем поддержки жителей увеличится почти на 16% в 2021 году

САМАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Объем поддержки, предоставляемый семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам в Самарской области, составит в 2021 году порядка 30,2 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Сумма превышает значение прошлого года на более 4 млрд рублей или 15,6%.

"В целом в Самарской области мерами соцподдержки охвачено более 1 миллиона человек, среди них семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды. В 2020 году на эти цели было направлено 26,1 млрд рублей (в 2019 - 17,75 млрд рублей). На 2021 год в областном бюджете уже предусмотрено 30,17 млрд рублей, в течение года прогнозируется увеличение финансирования", - говорится в сообщении.

В прошлом году в Самарской области для семей с детьми было доступно более 30 мер соцподдержки. В регионе зарегистрировано 100 тыс. таких семей с 200 тыс. детей, они получили выплаты на общую сумму около 15 млрд рублей.

Поддержку также получили около 900 тыс. пожилых самарцев. С 1 января прошлого года в регионе были проиндексированы на 3% размеры ежемесячных выплат ветеранам труда, ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам их семей, ежегодной выплаты ко Дню Победы "детям войны". С начала этого года они проиндексированы еще на 3,6%.

Для борьбы с бедностью в регионе также действуют социальные контракты, в прошлом году было заключено около 1,4 тыс. договоров. В этом году контракты могут заключить более 6,7 тыс. человек, так как финансирование по этой услуге увеличилось до 1,1 млрд рублей. Ранее ежегодно на эти цели выделялось не более 50 млн рублей.

С этого года регион также участвует федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. В этом году система апробируется в Чапаевске и Отрадном.