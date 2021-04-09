Путин в будущем может посетить музей Черномырдина в Оренбуржье, но пока этого в планах нет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещение музея Виктора Черномырдина, открытого в пятницу на родине политика в селе Черный Отрог в Оренбургской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет таких планов", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что "в дальнейшем, конечно, этого нельзя исключать", если "совпадет маршрут командировок".

Музей Черномырдина, по данным представителей учреждения, - самый крупный на территории Южного Урала. Он расположен в реконструированном здании бывшего райкома КПСС и в новом специально построенном корпусе. Общая площадь - 8 300 кв. м. Музей в Черном Отроге был создан более двух лет назад, но не открывался до сегодняшнего дня из-за отсутствия денег на текущие расходы.

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.