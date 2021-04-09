В ВОЗ ожидают из России дополнительной информации по вакцине "Спутник V"

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительной информации от производителей российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в рамках процедуры ее включения в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения. Об этом заявила на брифинге в Женеве в пятницу официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Что касается вакцины ["Спутник V"] центра им. Н. Ф. Гамалеи, то нам все еще нужно больше информации. Мы пока еще не находимся на заключительной стадии [рассмотрения заявки]", - сказала она, добавив, что "дата принятия решения по вакцине "Спутник V" пока не определена".

Касаясь рассмотрения в ВОЗ заявки по китайским вакцинам, Харрис сказала, что препараты компаний Sinovac и Sinopharm "находятся на довольно продвинутой стадии рассмотрения". Речь идет о "заключительном этапе". "Ожидается, что решение будет принято в конце апреля", - резюмировала официальный представитель.

ВОЗ ранее уже заявляла об отсутствии у нее полной информации по российской вакцине: на брифинге в Женеве 19 марта директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что "полный пакет документов для включения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил".

К настоящему времени в список ВОЗ для экстренного применения включены три вакцины - совместная разработка компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca и средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.