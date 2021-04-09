Росздравнадзор не зафиксировал смертей после применения российских вакцин от коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Росздравнадзор не зафиксировал ни одного летального исхода после применения российских вакцин против коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу журналистам глава ведомства Алла Самойлова.

"Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", - сказала она.

Самойлова отметила, что специалисты тщательно исследуют каждый случай возможного появления тяжелой нежелательной реакции у привившихся против коронавируса. "В ряде случаев, о которых писали СМИ, имело место инфицирование коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю", - пояснила она.

"Нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19: действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени. Более 1,5 млн граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Действует эффективная система фармаконадзора, в которую каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат. Все действующие рекомендательные и нормативные документы гармонизированы с руководствами ВОЗ по данной проблематике", - заключила глава ведомства.