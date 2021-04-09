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Более 3,5 тыс. сотрудников столичной Росгвардии привились от коронавируса

В ГУ Росгвардии по Москве сообщили, что вакцинация проводится первым и вторым компонентами российской вакцины "Спутник V", в мероприятии также участвуют и члены семей росгвардейцев

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 3,5 тысяч сотрудников и военнослужащих подразделений столичного главка Росгвардии привились от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

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"В подразделениях Главного управления Росгвардии по Москве продолжается добровольная вакцинация сотрудников, военнослужащих и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится первым и вторым компонентами российской вакцины "Спутник V" как в городских поликлиниках столицы, так и на территории подразделений выездными бригадами медиков. В мероприятии участвуют и члены семей росгвардейцев", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что уже привито более 3,5 тыс. сотрудников.

По его словам, вакцинируемые проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые нужно соблюдать после прививки.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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