Более 3,5 тыс. сотрудников столичной Росгвардии привились от коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 3,5 тысяч сотрудников и военнослужащих подразделений столичного главка Росгвардии привились от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В подразделениях Главного управления Росгвардии по Москве продолжается добровольная вакцинация сотрудников, военнослужащих и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится первым и вторым компонентами российской вакцины "Спутник V" как в городских поликлиниках столицы, так и на территории подразделений выездными бригадами медиков. В мероприятии участвуют и члены семей росгвардейцев", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что уже привито более 3,5 тыс. сотрудников.

По его словам, вакцинируемые проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые нужно соблюдать после прививки.