В браке с королевой. История принца Филипа и Елизаветы II

9 апреля в Букингемском дворце сообщили о смерти герцога Эдинбургского Филипа — мужа британской королевы Елизаветы II. Принц не дожил всего несколько месяцев до своего столетия. Королевская чета провела в браке почти 74 года, что является самым долгим союзом среди всех британских монархов. Мы вспоминаем, с чего началась история принца Филипа и Елизаветы II.
Будучи племянником короля Греции Константина I (династия Глюксбургов), Филип познакомился с принцессой Елизаветой в 1934 году на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины. По-настоящему пара обратила друг на друга внимание уже в 1939 году, когда бывший греческий принц Филип, желая связать свою жизнь с морем, поступил в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте.
Встреча в Дартмуте
Это училище нередко посещал один из его почетных выпускников, тогдашний король Великобритании Георг VI. Во время визита туда в 1939 году монарха сопровождали его дочери — 13-летняя принцесса Елизавета и ее 9-летняя сестра Маргарет.
Из-за вспышки ветрянки среди курсантов принцессы не смогли принять участие в публичных церемониях, а отправились в дом директора колледжа. Там они и встретили своего троюродного кузена, кадета Филипа, которому тогда уже стукнуло 18. О том, что произошло дальше, в своих мемуарах поведала сопровождавшая Маргарет и Елизавету гувернантка Мэрион Кроуфорд. В книге "Маленькие принцессы" она вспоминает, что появившийся Филип выглядел как "викинг", со светлыми волосами и голубыми глазами.
Молодой человек предложил королевской свите прогуляться и осмотреть теннисные корты Дартмута. По воспоминаниям Кроуфорд, которые приводит журнал Vogue, хорошо сложенный принц ловко перепрыгивал через сетку, чем впечатлил Елизавету.
Позже Филип появился на одном из званых обедов на борту королевской яхты "Виктория и Альберт". Как говорится в книге Кроуфорд, принц смешил Елизавету, а иногда даже смущал и заставлял краснеть. На борту также присутствовал дядя Филипа и помощник короля Георга лорд Людовик Маунтбеттен. Надеясь на то, что его племянник может войти в британский королевский дом, лорд сделал пометку в своем дневнике, где написал, что встреча Филипа и Елизаветы прошла "с большим успехом". В те годы Филипа вряд ли можно было назвать завидным женихом, так как, кроме нескольких титулов, у него не имелось ни средств, ни владений.
Влюбленная принцесса
Сам принц, который не слишком откровенничал с журналистами, уже позже заявил, что дартмутские дни были просто "очень забавным событием".
Когда визит короля подошел к концу, а "Виктория и Альберт" покидала гавань Дартмута, королевская семья смотрела с палубы на провожающих их курсантов, которые плыли за яхтой на небольших лодках. Одна из них отошла от берега гораздо дальше остальных. И, конечно же, в ней оказался Филип. Наблюдая за этой картиной, король Георг якобы назвал молодого человека дураком, но Елизавета все равно смотрела на него в бинокль, пока лодка не скрылась из виду.
О том, что Филип сразу же понравился Елизавете, можно судить и по воспоминаниям других приближенных к королевской семье. К примеру, первая дочь графа Луи Маунтбеттена леди Памела Хикс вспоминала, что после встречи с Филипом в Дартмуте королева "положила на него глаз" и с тех пор "больше не могла думать ни о ком другом". Кузина Елизаветы Маргарет Родс в автобиографии подробно описала, как ее двоюродная сестра "оказалась по-настоящему влюблена с самого начала".
Помолвка и свадьба
Однако до того как пара все-таки поженилась, прошло почти десять лет. Филип служил на линкоре "Рамильес", участвовал в операции по высадке союзников на Сицилии, а также был свидетелем подписания акта капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури".
Вернувшись после войны в Великобританию в январе 1946 года, он попросил у Георга VI руки Елизаветы, с которой к тому моменту вел активную переписку. Король согласился, но при условии, что помолвка останется в секрете до тех пор, пока Елизавете не исполнится 21 год. Опасение вызывал не только юный возраст принцессы, но и то, как в послевоенной Британии отнесутся к ее браку с мужчиной, который родился в Греции и считал себя датчанином. В феврале 1947 года Филип принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство и взял фамилию Маунтбаттен. В ноябре того же года Елизавета дала перед алтарем клятву, которая определила не только ее жизнь, но и будущее британской монархии. Когда принцесса выходила за Филипа, она еще не знала, что через пять лет сама взойдет на трон и станет королевой. Во время коронации Елизаветы в июне 1953 года Филип первым присягнул ей на верность.
"Все эти годы он был и остается моей опорой" — так описала свое замужество королева Елизавета II в 1997 году, в годовщину их с Филипом золотой свадьбы.
За почти 74 года, проведенных вместе, у пары появилось четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков. Вместе они путешествовали по миру, принимали участие в официальных церемониях и продолжали хранить вековые традиции британской монархии.
Дмитрий Беляев
В 18:34 (мск) внесена правка, уточняется количество внуков и правнуков королевской четы