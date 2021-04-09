В браке с королевой. История принца Филипа и Елизаветы II

9 апреля в Букингемском дворце сообщили о смерти герцога Эдинбургского Филипа — мужа британской королевы Елизаветы II. Принц не дожил всего несколько месяцев до своего столетия. Королевская чета провела в браке почти 74 года, что является самым долгим союзом среди всех британских монархов. Мы вспоминаем, с чего началась история принца Филипа и Елизаветы II. Будучи племянником короля Греции Константина I (династия Глюксбургов), Филип познакомился с принцессой Елизаветой в 1934 году на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины. По-настоящему пара обратила друг на друга внимание уже в 1939 году, когда бывший греческий принц Филип, желая связать свою жизнь с морем, поступил в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Встреча в Дартмуте Это училище нередко посещал один из его почетных выпускников, тогдашний король Великобритании Георг VI. Во время визита туда в 1939 году монарха сопровождали его дочери — 13-летняя принцесса Елизавета и ее 9-летняя сестра Маргарет.

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Из-за вспышки ветрянки среди курсантов принцессы не смогли принять участие в публичных церемониях, а отправились в дом директора колледжа. Там они и встретили своего троюродного кузена, кадета Филипа, которому тогда уже стукнуло 18. О том, что произошло дальше, в своих мемуарах поведала сопровождавшая Маргарет и Елизавету гувернантка Мэрион Кроуфорд. В книге "Маленькие принцессы" она вспоминает, что появившийся Филип выглядел как "викинг", со светлыми волосами и голубыми глазами. Молодой человек предложил королевской свите прогуляться и осмотреть теннисные корты Дартмута. По воспоминаниям Кроуфорд, которые приводит журнал Vogue, хорошо сложенный принц ловко перепрыгивал через сетку, чем впечатлил Елизавету.

Описание Принцессы Елизавета (вторая справа) и Маргарет в компании лорда и леди Маунтбеттен во время визита в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, 1939 год © A. J. O'Brien/Fox Photos/Getty Images

Позже Филип появился на одном из званых обедов на борту королевской яхты "Виктория и Альберт". Как говорится в книге Кроуфорд, принц смешил Елизавету, а иногда даже смущал и заставлял краснеть. На борту также присутствовал дядя Филипа и помощник короля Георга лорд Людовик Маунтбеттен. Надеясь на то, что его племянник может войти в британский королевский дом, лорд сделал пометку в своем дневнике, где написал, что встреча Филипа и Елизаветы прошла "с большим успехом". В те годы Филипа вряд ли можно было назвать завидным женихом, так как, кроме нескольких титулов, у него не имелось ни средств, ни владений. Влюбленная принцесса Сам принц, который не слишком откровенничал с журналистами, уже позже заявил, что дартмутские дни были просто "очень забавным событием".

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Когда визит короля подошел к концу, а "Виктория и Альберт" покидала гавань Дартмута, королевская семья смотрела с палубы на провожающих их курсантов, которые плыли за яхтой на небольших лодках. Одна из них отошла от берега гораздо дальше остальных. И, конечно же, в ней оказался Филип. Наблюдая за этой картиной, король Георг якобы назвал молодого человека дураком, но Елизавета все равно смотрела на него в бинокль, пока лодка не скрылась из виду. О том, что Филип сразу же понравился Елизавете, можно судить и по воспоминаниям других приближенных к королевской семье. К примеру, первая дочь графа Луи Маунтбеттена леди Памела Хикс вспоминала, что после встречи с Филипом в Дартмуте королева "положила на него глаз" и с тех пор "больше не могла думать ни о ком другом". Кузина Елизаветы Маргарет Родс в автобиографии подробно описала, как ее двоюродная сестра "оказалась по-настоящему влюблена с самого начала". Помолвка и свадьба Однако до того как пара все-таки поженилась, прошло почти десять лет. Филип служил на линкоре "Рамильес", участвовал в операции по высадке союзников на Сицилии, а также был свидетелем подписания акта капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури".

Описание Свадьба принца Филипа и принцессы Елизаветы, 1947 год © AP Photo