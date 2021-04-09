Источник: подозреваемого в проведении фотосъемки в Дубае россиянина пока не депортируют

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Решение о депортации задержанных в Дубае за непристойную фотосъемку распространяется только на участниц съемки из Украины, а не на россиянина, которого подозревают в том, что он делал соответствующие снимки, попавшие потом в интернет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил дипломатический источник.

В четверг пресс-служба правительства Дубая написала в Twitter, что генеральная прокуратура этого эмирата и города завершила расследование публикации видеоролика, "которая противоречила закону ОАЭ". В интернете появились фотосъемка обнаженных девушек, сделанная на балконе одной из квартир и внутри квартиры, а также видеоролик, снятый из соседнего дома очевидцами. В заявлении говорилось, что "участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ".

Собеседник агентства подчеркнул, что "речь шла только о задержанных девушках, среди которых россиянок нет". "По россиянину решения нет", - добавил он.

Если россиянина признают виновным, то ему может грозить до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около 1 млн рублей) за распространение порнографии.

Полиция и генеральная прокуратура Дубая ход расследования не комментируют. В генеральном консульстве России в Дубае информацию о продолжении следственных действий в отношении россиянина ТАСС подтвердили, однако от дальнейших комментариев отказались, сославшись на просьбу задержанного и его адвоката.