На родине Гагарина появилось граффити с портретом первого космонавта

ТАСС, 9 апреля. Граффити с изображением Юрия Гагарина с голубем в руках создали на стене жилого дома в городе Гагарин в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

"Граффити, посвященное Юрию Гагарину, создали его на малой Родине в городе Гагарин (ранее Гжатск) Смоленской области, неподалеку от которого в 1934 году родился первый космонавт планеты", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, площадь рисунка составляет 400 кв. метров.

В течение недели рисунок создавался на стене 9-этажного дома, расположенного на улице Свердлова, 90, в честь 60-летия первого полета человека в космос. Работа проводилась при поддержке Российского военно-исторического общества, граффити написал творческий коллектив художников под руководством Ивана Пантелеева, добавили в пресс-службе.

"Основой эскиза стала знаменитая фотография Юрия Гагарина с голубем в руках, подаренным ему болгарскими пионерами после исторического полета. Под фото расположена цитата Юрия Гагарина "Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету", - отметили в сообщении.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.