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Пандемия COVID-19
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Мишустин заявил о необходимости новых мер борьбы с вирусом в связи с грядущими праздниками

По словам премьер-министра, "необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России нужны дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе из-за планов граждан отдохнуть на майских праздниках в других странах.

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"В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - сказал председатель правительства в пятницу на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Глава кабинета министров указал, что "необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса". 

"Сейчас специалисты проверяют действие наших вакцин против новых штаммов", - отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что власти "в постоянном режиме мониторят динамику распространения инфекции". 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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