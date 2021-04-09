Мишустин заявил о необходимости новых мер борьбы с вирусом в связи с грядущими праздниками

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России нужны дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе из-за планов граждан отдохнуть на майских праздниках в других странах.

"В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - сказал председатель правительства в пятницу на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Глава кабинета министров указал, что "необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса".

"Сейчас специалисты проверяют действие наших вакцин против новых штаммов", - отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что власти "в постоянном режиме мониторят динамику распространения инфекции".