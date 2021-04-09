Мишустин заявил, что "Спутник V" зарегистрировали 60 стран

"Российские вакцины покоряют новые рынки, "Спутник V" в частности зарегистрирован уже в 60 странах", - сказал председатель правительства на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Глава кабинета министров предложил обсудить с участием производителей, как налажен выпуск всех зарегистрированных вакцин от коронавируса. "У нас уже есть три зарегистрированные вакцины, две из них выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы, еще одна готовится к вводу в гражданский оборот", - отметил премьер-министр. По его словам, "на сегодняшний день ситуация масштабируется, введено в оборот достаточно большое количество вакцин, каждая из них доказала свою эффективность, помогает сохранить здоровье, защитить от тяжелых последствий".

Мишустин обратил внимание и на цену препаратов, отметив, что особенно важным является доступная стоимость вакцин. "Цены на них перерегистрированы и теперь не превышают 860 рублей за комплект для двукратной вакцинации. В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки", - указал председатель правительства.

Мишустин назвал создание отечественных вакцин заслугой российских ученых, которые "проделали большую работу, внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом и не останавливаются на достигнутом. "Уже четвертая отечественная вакцина проходит регистрацию в министерстве здравоохранения - это вакцина "Спутник Лайт", - констатировал глава кабинета министров. "Включение в программу вакцинации позволит нам увеличить число граждан, которые смогут сделать прививку", - добавил он.