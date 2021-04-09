Мишустин потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал увеличить темпы вакцинации россиян старше 60 лет от коронавируса. Такое распоряжение он дал в пятницу на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от ковида.

Премьер напомнил, что коронавирус особенно опасен для "людей старшего поколения". "Сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60 [лет]. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан", - подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства заметил, что в силу возраста у людей старшего поколения "не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пунктов вакцинации, поликлиник". "Весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным, на что неоднократно обращал внимание президент", - добавил он.

Также Мишустин попросил глав регионов организовать выезд специалистов по месту жительства, "чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину". Либо же, как считает глава кабмина, власти должны помочь таким гражданам добраться до прививочного пункта, позаботиться о том, чтобы дорога была комфортной и безопасной. "Нужно посмотреть, какой вариант лучше подходит для конкретно вашей территории. Нельзя бросать пожилых людей. Они крайне уязвимы перед инфекцией", - заключил он.