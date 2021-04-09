Клишас надеется, что кабмин скоро внесет законопроект для защиты жертв домашнего насилия

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас надеется, что правительство РФ в кратчайшие сроки внесет в Госдуму законопроект об изменении нормы Уголовного кодекса, регламентирующей ответственность за побои для защиты жертв домашнего насилия.

Ранее КС России своим постановлением обязал законодательные власти изменить норму УК, регламентирующую ответственность за побои, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал не соответствующей конституции статью 116.1 УК РФ о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.

"Решение Конституционного суда подлежит исполнению. Надеюсь, правительство в кратчайшие сроки внесет соответствующий законопроект", - сказал Клишас ТАСС в пятницу.

Суд указал в своем постановлении, что сейчас ответственность за побои разделена в зависимости от их совершения впервые или повторно, однако законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, так как она свидетельствует о повышенной общественной опасности и указывает на устойчивость поведения такого человека и его склонность к разрешению конфликтов насилием. КС также указал, что в действующей редакции статья УК РФ ставит в привилегированное положение граждан, которые уже подвергнуты наказанию за побои, и "ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств".

В начале 2017 года Госдума приняла закон, который переводит побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Речь шла о наказаниях за причинение физической боли родственникам с синяками и ссадинами, но не нанесших вреда их здоровью. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.