Мишустин поручил исключить случаи отказа в вакцинации от ковида из-за нехватки препаратов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал исключить случаи, когда россияне после записи на вакцинацию от ковида не могут сделать прививку из-за отсутствия препаратов. Он также потребовал соблюдать все сроки вакцинации, чтобы граждане "могли планировать свое время".

В пятницу на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса глава российского кабмина напомнил, что по поручению президента вакцинация продолжается по всей стране. Работают почти 5 тыс. пунктов, где можно бесплатно сделать прививку. Власти продолжают наращивать темпы вакцинации: каждый день на прививку от ковида через портал государственных услуг записывается уже более 15 тыс. человек, указал Мишустин.

"При этом не должно быть таких случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины. Это нужно исключить и наладить работу так, чтобы все сроки соблюдались и граждане могли планировать свое время", - подчеркнул он.

Премьер обратился к региональным чиновникам и призвал их "активнее работать с жалобами граждан, оперативно на них реагировать". "Но что здесь радует: по статистике, которую мы получаем в ежедневном режиме, количество жалоб в процентном соотношении снижается", - заключил он.

Мишустин также поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вести активную разъяснительную работу о необходимости вакцинации от коронавируса. "Крайне важно, чтобы люди знали о тех возможностях, которые у них есть, как действуют вакцины и, конечно, необходимо разъяснять, почему прививка необходима", - сказал председатель правительства.

"Михаил Альбертович [Мурашко, министр здравоохранения], я здесь прошу вместе с врачами и другими специалистами продолжить соответствующую работу, подробно рассказывайте о преимуществах вакцинации, как это помогает противостоять вирусу", - обратился глава кабинета министров к руководителю ведомства.