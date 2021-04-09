В Великобритании начался траур по случаю смерти супруга Елизаветы II Филипа

Вся последовательность действий на случай смерти принца Филипа описана в плане под кодовым названием "Операция Форт-бридж". Так называется мост через пролив Ферт-оф-Форт у восточного побережья Шотландии, связывающий Эдинбург с областью Файф.

Лорд-камергер, бывший глава службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркер и премьер-министр Борис Джонсон проведут консультации с Ее Величеством по поводу ее пожеланий относительно похорон ее супруга. До похорон будет действовать национальный траур. По утвержденному плану, приспускаются британские флаги, все депутаты надевают черные повязки, а мужчины-депутаты - еще и черные галстуки. Предполагается, что Ее Величество не будет исполнять во время траура свои официальные обязанности. Это означает, что ни один закон не может быть принят.

Будучи супругом суверена, принц Филип имеет право на государственные похороны. Однако сам он ранее высказался за то, чтобы церемония была более частной, "менее хлопотной" и прошла по военному образцу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Местом захоронения станет кладбище британской королевской семьи - усыпальница во Фрогморе в Виндзоре. Здесь в Королевском мавзолее покоятся останки королевы Виктории (1819-1901), ее супруга принца Альберта (1819-1861) и дяди Елизаветы II, отрекшегося от престола короля Эдуарда VIII (1894-1972).

О смерти герцога Эдинбургского в возрасте 99 лет было объявлено в пятницу около полудня. "С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении Букингемского дворца.