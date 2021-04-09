{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: в Парагвай доставили вторую партию "Спутника V"

По данным газеты Ultima Ora, российский препарат используют для вакцинации медперсонала и граждан старше 80 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апреля. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины "Спутник V" в пятницу доставлена в аэропорт Сильвио Петтиросси в городе Луке, расположенном к востоку от столицы страны. Об этом сообщила парагвайская газета Ultima Ora.

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

Полученная партия "Спутник V" будет использована для завершения вакцинации медперсонала, который находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, и для прививки граждан старше 80 лет, отметило издание.

Первая партия "Спутника V" поступила в Парагвай в феврале.

По данным парагвайского Минздрава, с начала пандемии в республике зарегистрировано почти 229,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4 644 человека умерли. В настоящее время в больницах находится 2 694 пациентов, 438 из них - в палатах интенсивной терапии.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта, затем его продлевали несколько раз. В настоящее время ограничительные меры в большинстве регионов республики значительно ослаблены.

Теги
ПарагвайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ВОЗ заявила, что 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами
Государства с низкими доходами получили всего 0,2% прививок
Читать полностью