СМИ: в Парагвай доставили вторую партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апреля. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины "Спутник V" в пятницу доставлена в аэропорт Сильвио Петтиросси в городе Луке, расположенном к востоку от столицы страны. Об этом сообщила парагвайская газета Ultima Ora .

Полученная партия "Спутник V" будет использована для завершения вакцинации медперсонала, который находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, и для прививки граждан старше 80 лет, отметило издание.

Первая партия "Спутника V" поступила в Парагвай в феврале.

По данным парагвайского Минздрава, с начала пандемии в республике зарегистрировано почти 229,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4 644 человека умерли. В настоящее время в больницах находится 2 694 пациентов, 438 из них - в палатах интенсивной терапии.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта, затем его продлевали несколько раз. В настоящее время ограничительные меры в большинстве регионов республики значительно ослаблены.