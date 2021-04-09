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ЕГЭ

Перенос сроков ЕГЭ на более позднее время из-за коронавируса не обсуждался

Основной период Единого государственного экзамена пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса на более поздние даты в 2021 году пока не обсуждался, заявил ТАСС в пятницу глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Пока не актуальная тема, потому что мы все согласовываем с теми данными, рекомендациями, которые нам предоставляет Роспотребнадзор. Сигналов от них мы не получали. Проект расписания будет утвержден. Пока никаких обсуждений даже на эту тему не начиналось", - сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Теги
РоссияЕГЭМузаев, Анзор Ахмедович
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